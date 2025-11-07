Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de Deprem İncelemelerinde Bulundu

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremler sonrası incelemelerde bulunarak yıkım çalışmalarını takip etti ve esnafla bir araya geldi. Depremin etkileriyle başa çıkmak için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 6,1 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dervişoğlu, ilçede yaşanan depremlerde ağır hasar alan Balıkesir Caddesi'ndeki yapılarda yıkım çalışmalarını takip etti.

Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Dervişoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, yaşanan doğal afetin etkilerinin el birliğiyle aşılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdiklerini ifade eden Dervişoğlu,"Yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. O sıkıntıların aşılabilmesi için de atılması icap eden gerekli bütün adımları atıyor ve sizlere hizmetin gereğini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, vatandaşlardan müsterih olmalarını istediklerini belirterek, ilçedeki sıkıntının omuz omuza verilerek aşılacağını vurguladı.

Daha sonra Dervişoğlu, İvrindi İlçe Belediye Başkanı Önder Lapanta'yı ziyaret etti.

Dervişoğlu'na, ziyaretlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Politika
