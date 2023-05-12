İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat mitinginde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'a biyogaz tesisi kuracaklarını, hem elektrik üreteceklerini hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacaklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'a biyogaz tesisi kuracaklarını, hem elektrik üreteceklerini hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacaklarını söyledi.

Partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçimi birinci turda kazanacaklarını savundu.

Akşener, yapılan hakaretler ve atılan iftiraların Türkiye'de artık insanların vicdanına dokunduğunu belirtti.

Seçimin Anneler Günü'ne denk geldiğine işaret eden Akşener, "Her genç annesini, babasını, anneannesini, babaannesini, kuzenini, arkadaşlarını götürüyor ve 'bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e' diyor, birincisi bu. İkincisi, ben de bir anneyim, dolayısıyla bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde yapacakları hizmetleri anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"İktidarı kazanır kazanmaz 15'inden sonra hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 bin köy okulunu hemen açacağız ve bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yeniden yapılandıracağız ve 1 yılı sadece faiz ödemeli sonraki 5 yıl sadece ana parayı ödeyeceğiniz bir sistem kuracağız. Mazotu mutlaka indireceğiz çiftçi için. Elektrikte indirim yapacağız. Yemde, mazotta ve gübrede indirim yapacağız. Yozgat'a bir tane biyogaz tesisi kuracağız. Hem elektrik üreteceğiz hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacağız. Gençlerimize 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. Mülakatı kaldıracağız. Yozgat'taki şeker fabrikasını kapattılar, sattılar, pancar üretimi gitti. Onu yeniden tanzim edeceğiz, istihdam yaratacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı miting, İYİ Parti Yozgat milletvekilli adaylarının tanıtımıyla sona erdi.