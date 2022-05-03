İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşlarla 'Bayram Sofrası'nda buluştu - Haberler

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşlarla 'Bayram Sofrası'nda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener vatandaşlarla 'Bayram Sofrası'nda buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Bayram Sofrası' programına katıldı.

ANKARA (İHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Bayram Sofrası' programına katıldı.

Vatandaşlarla kahvaltı yaptıktan sonra konuşan Akşener, sofrada bulunan farklı yaş grubundan olan ve farklı memleketlere sahip vatandaşlarla bayram kahvaltısı yapmanın kendi açısından büyük bir hayalin de gerçekleştirilmiş olduğunu belirtti.

"İYİ Parti olarak bu sofrayı Türkiye'de kuracağız"

Vatandaşlarla bir araya gelen Akşener şunları söyledi:

"Türkiye'yi bir sofra düşünün, Türkiye'yi bir bütün ev düşünün Türkiye'deki her bir kişinin milletimizin her bir ferdinin ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi gelenekten olursa olsun, hangi inanca hangi etnik aidiyete ait olursa olsun o sofrada güler yüzle neşeyle ve lezzetle ağzındaki lezzetiyle var olan o yiyecekleri eşit bir biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şuna inanın çok az kaldı bu sofrayı İYİ parti olarak biz Türkiye'de kuracağız İnşallah."

Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilen programa katılan Akşener, burada vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra fotoğraf çektirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Bayram, Politika, Haberler

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