Meral Akşener, şehit Topçu Uzman Çavuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Hakkari'de şehit Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bu sırada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de telefonda görüştüğü şehidin anne ve babasına başsağlığı diledi.