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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü. İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili seçilenlerle bir restoranda bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 28. Dönem milletvekilleriyle görüştü.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde partisinden milletvekili seçilenlerle bir restoranda bir araya geldi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Politika

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