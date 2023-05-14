İYİ Parti Genel Başkanı Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Beykoz Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işlemi sonrası konuşan Akşener, "Ben 45 yerde miting, 54 yerde de program yapmışım. Seçmen velinimettir tutumuyla hareket ettik" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için oy kullanacağı Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne geldi. Okul önünde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, 2127 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını alan Akşener, kabine giderek oyunu kullandı.

"Bu seçimin milletimiz için de hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Oy kullanma işlemi sonrası konuşan Akşener, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin milletimiz için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalıştık. İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan organizasyon bizimdi. Ben 45 yerde miting, 54 yerde de program yapmışım. Seçmen velinimettir tutumuyla hareket ettik. Çok iftiralar, hakaretler yaşadık, hiçbirinin önemi yok. Bundan sonra herkesin hür şekilde oy kullanılan seçimden çıkan sonuca da baş üstüne demesi gerek. İnşallah her şey çok güzel olacak" dedi. - İSTANBUL