İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa mitinginde konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanmaları halinde 11 bin köy okulunu açıp 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını söyledi.

Partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, "Başbakan Meral" sloganlarıyla çıktığı kürsüde, seçmeni "velinimet" ve "patron" olarak gördüklerini söyledi.

Partililerden bir oyu İYİ Parti'ye diğer oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na atması için seçmenleri ikna etmesini isteyen Akşener, "Uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e." dedi.

Köy okullarını yeniden açacaklarını kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Açacağımız 11 bin köy okuluna 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Gençler köylere gidip öğretmenlik yapacaklar. Daha sonra 150 bin öğretmen atayacağız, 22 bin köy okulunu açmış olacağız. Tarımla ilgili girdiler, üreticiye baştan verilecek. Kredi kooperatiflerindeki kredi borçları yapılandırılacak. Havza bazlı tarım yapacağız, ekilecek ürünler önceden ilan edilecek."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da HDP'nin ittifaklarının üyesi bir parti olmadığını ve seçimde rakipleri olduğunu söyledi.

Seçimi kazanmaları halinde Türkiye'nin menfaatine olan projeleri sürdüreceklerini, Türk cumhuriyetleri ve İslam coğrafyasıyla işbirliğine devam edeceklerini kaydeden Yavaş, "'Biz gidersek İHA'lar, SİHA'lar hangara girer'... Geçin baba geçin. Eğer bizim sınırımızda Amerika ve Rusya gelip PKK'yı eğitiyorsa, YPG'lilere silahlı eğitim veriyorsa o İHA'lar, SİHA'lar onların başına füze olarak yağacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin Manisa milletvekili adayları, meydandakileri selamladı.