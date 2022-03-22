İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak

AA - Esma Küçükşahin - Politika
 - Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Meral Akşener'in yarın ve 24 Mart'ta kentte çeşitli programlara katılacağını söyledi.

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Meral Akşener'in yarın ve 24 Mart'ta kentte çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Parti binasında İl Başkanı Sebati Ataman ile gazetecilere açıklama yapan Ataş, Akşener'in yarın kente geleceğini, bazı ilçeleri ziyaret edeceklerini ve esnafla buluşacaklarını belirtti.

Akşener'in yaklaşık 28 aydır Türkiye'yi dolaştığını, 81 ili gezdiğini ve ikinci tur ziyaretlerine Kayseri'den başlayacağını ifade eden Ataş, "Bu ziyaretlerdeki gayemiz vatandaşın sorunlarını gündeme taşımak. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözebildiğimiz ölçüde çözebilmek, dile getirmek, Meclis'te soru ve araştırma önergeleriyle bunlara dikkat çekmek. Vatandaşın gerçek gündemiyle hükümetin gündemi birbirinden farklı." diye konuştu.

AA / Esma Küçükşahin - Politika

Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, Kayseri, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title