İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla toplantıda buluştu.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası partisinin il başkanlarıyla görüştü.

Başkanlarla tek tek selamlaşan Akşener, daha sonra teşkilat mensuplarına hitap etti.