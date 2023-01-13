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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hastaneye kaldırıldı (3)

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hastaneye kaldırıldı (3)

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Akşener'in sağlık duruma hakkında bilgi alan ve partililere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Doktorların tavsiyesi ile dinlendirilen Akşener'le görüşmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Haberi alır almaz geldik, İYİ Parti yetkilileri ile görüştüm. Sayın genel başkanın durumunu sorduk, hekim arkadaşlardan bilgi aldık. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Kendisi dinleniyor, umarım yarın taburcu olacak. İYİ Parti'ye, sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Bizi bekleyen bu gündemden kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla sayın genel başkanımızın bir an önce taburcu olmasını ve ülkenin sorunlarına kenetlenmesini isteriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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