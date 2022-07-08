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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle bir araya geldi

AA - Barış Gündoğan - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gençlerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

İYİ Parti Genel Merkezinden, görüntüleri Ankara'da çekilen "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının 9'uncu bölümü paylaşıldı.

Meral Akşener, gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinlediği programda, "Umutla ilgili, nefes almakla ilgili sorunlar var bu ülkede. Ne olmalı ki yarına neşe ile umutla endişesiz bakabilmelisiniz?" ifadelerini kullandı.

Özellikle iş ararken yaşadıkları zorluklardan bahseden gençler de "liyakat" konusunu ön plana çıkardı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Ankara Politika Haberler

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