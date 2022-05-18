İYİ Parti lideri Akşener'den gençlerle Anıtkabir'e ziyaret - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen gençlerle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıkan Akşener ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde hatıra defterinin imzalaması ile tören son buldu. Akşener, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan hatıra defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, dünyada bir benzeri yoktur ki; kurucu lider, devleti ve Cumhuriyeti gençlere emanet etsin. Dünyada bir benzeri yoktur ki; kurucu lider İstiklal Savaşı'nın ilk adımını attığı günü gençlere bayram olarak armağan etsin. Dünyada bir benzeri yoktur ki; zat-ı devletleriniz gibi genç bir kahraman, yedi düvele karşı verilen mücadeleye ve sonrasında kurulan cumhuriyete liderlik etsin. Türk milleti olarak şansımızın farkındayız. Henüz 33 yaşında Çanakkale'yi geçilmez kılan ve emsali olmayan bir destan yazan, henüz 38 yaşında 5 bin yıllık tarihe sahip büyük bir milleti, istiklal ve istikbal ateşini yakan, henüz 39 yaşında, millet iradesini tecelligahı olarak Büyük Millet Meclisimizi inşa eden, henüz 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyaya ilan eden bir liderin yolunda olmaktan gurur duyuyoruz. Türk devleti için koyduğunuz hedeflere. Türk milleti için kurduğunuz hayallere, her geçen gün daha da kıymetlenen vizyonumuza sıkı sıkıya bağlıyız. 'Medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer' diyerek çıktığımız yolun menzili, muasır medeniyet hedefinizle aynıdır. Bugün yine ve yeniden tüm ümidinizi bağladığınız gençlerimizle birlikte huzurunuzda şanlı cumhuriyetimizin bekçileri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, aziz hatıranız önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika