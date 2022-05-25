İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü - Haberler

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

AA - Esin Işık - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Davutoğlu, Akşener'i, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisinde yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündemi de değerlendirildi.

AA / Esin Işık - Politika

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Haberler

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