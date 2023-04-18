İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, emekli astsubaylarla iftarda bir araya geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin iftar programına katıldı.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile katıldığı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin iftar programında yaptığı konuşmada, emekli astsubaylarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun yıllar şehit yakınları ve gazilere yönelik bir vakfı yönettiğini anlatan Akşener, "Eğer bugün eski bir İçişleri Bakanı ya da grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak ülkemizde gezip dolaşıyorsam, bugün sizlere hitap edebiliyorsam o dönemden süre gelen sizlerle olan ilişkimiz, iletişimimiz ve özellikle annelerin, çocukların duasıdır. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Emekli astsubaylar ve eşleri ile şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu belirten Akşener, emekli astsubayları bugüne kadar görmezden gelenlere ders vermenin herkes için bir borç olduğunu söyledi.

Akşener, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na, parti tercihinde de İYİ Parti'ye destek istedi.