İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Elmadağ'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz." dedi.

İyi Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Meral Akşener, Elmadağ'da konuştu.

CHP ve İYİ Parti'nin yan yana gelerek Millet İttifakı'nı 31 Mart'ta yerel seçimlere taşıdığını ve 11 büyükşehir belediyesini, Millet İttifakı'nın kazanmasının sağlandığını söyleyen Akşener, "Meral Akşener'in kişisel olarak buradan 1 kuruşluk ister maddi ister manevi şahsi faydası olduysa Allah buradan gitmeyi nasip etmesin ama Türkiye'ye çok büyük fayda oldu." değerlendirmesini yaptı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefet Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracakmış." sözlerine ilişkin, "Diyanet'i kuran Atatürk'ümüz, oraya uzanan eli kırarım ben. Senelerdir Diyanet'le uğraşan sizsiniz. Tarikatlara ve cemaatlere vermek için gayret eden sizsiniz. İçine atadığınız adamlar yanlış olabilir, kurum bizim, Atatürk'ümüzün." ifadelerini kullandı.

Birleşe birleşe kazanacaklarını, fitneye kulaklarının kapalı olacağını, birbirlerine inanacaklarını anlatan Meral Akşener, "Bizden terörist, teröristin yanında duran çıkmaz. Bizden Kandil'le ahbaplık eden hiç çıkmaz. İktidara geldiğimizde Kandil'in başına ne gelecek hep beraber göreceğiz." diye konuştu.