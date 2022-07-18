İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partisinin gençlik kolları ve genel merkez personelince doğum günü sürprizi yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, partisinin gençlik kolları ve genel merkez personelince doğum günü sürprizi yapıldı. İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener'in makam odasında görüşme yaptığı sırada partisinin gençlik kolları ve genel merkez personeli, odaya doğum günü şarkısı söyleyerek girdi. Üzerinde İYİ Partinin amblemi ve "Başbakan Meral Akşener" yazısı bulunan pasta ile çiçekler getiren partiler, Akşener'in doğum gününü kutladı. AA / Özcan Yıldırım - Politika Meral Akşener İYİ Parti gençlik Politika Haberler

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