İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, çocukları makamında kabul etti.

Genel başkanlık koltuğuna çocukları oturtan Akşener, daha sonra çocuklarla "Andımız"ı okudu.

Akşener, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde şehit öğretmenler anısına hazırlanan Aybüke Yalçın albümünü de imzaladı.