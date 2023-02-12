İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremlerden etkilenen Gaziantep ve Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesindeki çöpler için önlem alınmasını isteyerek, "Bu çöpler bir süre sonra salgın hastalıklara sebep olur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgesindeki çöpler için önlem alınmasını isteyerek, "Bu çöpler bir süre sonra salgın hastalıklara sebep olur. Mutlaka çöplerin toplanması lazım. Toplanamıyorsa üzerine kireç örtülmesi lazım." dedi.

Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere ziyarette bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akşener, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük gücünün milletin birbirine olan bağlılığı ve yardımseverliği olduğunu, bu afette, bu acıda vatandaşların bu yanının canlı kaldığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların öncelikli ihtiyacının tuvalet ve banyo olduğunu ifade eden Akşener, kendilerine gelen taleplerde öncelikli konunun bu yönde olduğunu belirtti. Akşener, deprem bölgelerindeki insanların hijyen ihtiyacının karşılanması için bir düzeneğin kurulması gerektiğini vurguladı.

Barınma ve ısınma sorunun yavaş yavaş çözüldüğünü dile getiren Akşener, çadır kentlerin kurulmasının hızlanması, onların yerini de konteyner kentlerin alması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki çöpler için önlem alınmasını isteyen Akşener, "Bu çöpler bir süre sonra salgın hastalıklara sebep olur. Mutlaka çöplerin toplanması lazım. Toplanamıyorsa üzerine kireç örtülmesi lazım. Biz Kocaeli'de kireç örtmüştük. Bunun bir salgın hastalık oluşturacak sistemin dışına çıkarılması lazım." diye konuştu.

Akşener, ateş düşürücü, çocuk antibiyotiği ilaçlarında eksiklik bulunduğunu savundu.

Borçla aldıkları evleri yıkılanlara yeni ev verilip verilmeyeceği, tüketici kredisi çekenlerin borcunu nasıl ödeyeceği yönünde sorunların bulunduğunu ifade eden Akşener, bunları iktidara ileteceklerini ve takip edeceklerini söyledi.

Eğitim öğretime verilen araya ilişkin ise Akşener, "Pandemiyle iki sene kaybettik. Ben o dönemde de Türkiye'yi dolaştım. İnterneti olmayan, tableti olmayan binlerce çocukla karşılaştım. Bu çocuklar iki yılı diğer çocuklara göre geride geçirdiği için şansları azaldı. Eğer böyle bir uzaktan eğitime yeniden geçilecekse bütün internet alt yapısının tamamlanması ve her bir çocuğumuza bir tablet verilmesi gerekiyor." dedi.

Deprem bölgesinde 285 bin üniversite öğrencisi bulunduğunu dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Üniversiteler süresiz kapatıldı ve KYK yurtlarından çocuklar dışarı atılıyor. Öğrenci yurttan çıktığı andan itibaren eve gidecek parası var mı belli değil. Derhal çıktı, eve gidinceye kadar olan süreç içerisinde yatacak yeri var mı? Bunlar hesaplanmadan yaptım oldu zihniyetiyle üniversitelerin uzun bir süre, süresiz bir şekilde kapatılması kesinlikle yanlıştır, bundan dönülmelidir. Burada okuyan 285 bin gencin istedikleri şehirlerde okudukları bölümde tekrar eğitime devam etmeleri gerekirken diğer okulları kapatmak büyük yanlıştır. Uzaktan eğitim üniversitelerde hiç doğru değildir. Bu çocukların geleceğiyle oynanmış olur. Altı kişilik bir aileyi yurt binasına koyun. O ailenin tek bir oda içerisinde aynı anda yatıp kalkması mümkün mü? Aile birliğini, aile mahremiyetini ortadan kaldırır. Pek çok ev var, devlet olarak kiralayın. İnsanları o evlere, otellere yerleştirin."

Akşener, Gaziantep'in İslahiye ilçesini de ziyaret ederek, çadır kentteki depremzedelerle görüştü.

Osmaniye'de, depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Akşener, depremlerden etkilenen Osmaniye'de, tedavileri süren depremzedelere hastanede ziyarette bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedelerle sohbet eden Akşener, yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Tedavileri süren iki kız kardeşe bir isteklerinin olup olmadığını soran Akşener, yanına yaklaştığı çocukların, "Enkaz altından insanların çıkmasını istiyoruz." dediklerini aktardı.

İmam hatip lisesinde okuduğunu ifade eden bir depremzedenin, enkazda anne, baba ve kardeşini kaybettiğini öğrenen Akşener, yaralı gencin velisi olmak istediğini söyledi.

Hastane çıkışında açıklama yapan Akşener, "Hep birlikte bu afetin, bu zorluğun altından kalkacağız. Türkiye'nin her bir yerindeki vatandaşımızın kalbi buralarda atıyor." dedi.

Akşener, deprem bölgesinde gördüğü sorunları da aktararak, evleri zarar gören vatandaşlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi.