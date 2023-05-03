İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, silahlı saldırı sonucu öldürülen Ateş'in Bursa'daki ailesini evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.