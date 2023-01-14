İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den "Devlete Millet Yakışır" kampanyası Politika Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Devlete Millet Yakışır" kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Türkiye geneline fotoğraflar bilboardlara asılmaya başlanırken, İstanbul'daki fotoğraflar dikkat çekti. 6'lı masanın ortakları arasında yer alan İyi Parti'den dikkat çeken bir seçim hamlesi geldi. 2023 seçimleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in"Devlete Millet Yakışır" kampanyası başladı. "LİDER İLETİŞİM KAMPANYASI" İYİ Parti'den yapılan açıklamada, lider iletişim kampanyasında "adalet, ciddiyet, samimiyet, merhamet, cesaret, millet, liyakat ve başbakan" vurgularıyla Akşener'in milletvekilliği, İçişleri Bakanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve İYİ Parti Genel Başkanlığına uzanan 28 yıllık aktif siyaset hayatına yer verildiği belirtildi. İMAMOĞLU'NUN DA OLDUĞU FOTOĞRAFLAR KULLANILDI Türkiye genelinde bilboardlara çeşitli fotoğraflar asılırken, İstanbul'daki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kampanya kapsamında Meral Akşener ile YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane mitingindeki birlikte olduğu fotoğraflar kullanıldı. "BAŞBAKANLIK" MESAJI "Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır" sloganlarının bulunduğu kampanyada, Akşener'in başbakanlık hedefinin gerçekleşmesiyle devletin ilgili değerlere yeniden kavuşacağı mesajının verildiği ifade edildi. Kampanyanın dijital iletişiminin ise gelecek günlerde Akşener'in sosyal medya hesapları üzerinden video paylaşımlarıyla gerçekleşeceği kaydedildi. Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan — Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023 Kaynak: AA / Politika Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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