İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bakırköy'de esnaf ziyareti Politika Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakırköy'deki esnafları ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakırköy'deki esnafları ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptı. Son durağı Bakırköy Fişekhane Caddesi olan Akşener, esnafları gezerek sohbet etti. Kuyumcudan dönerciye pek çok esnafı dolaşan Akşener, gençlerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Akşener, Bakırköy'den Kafkas dans gösterileriyle uğurlandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Politika Haberler

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