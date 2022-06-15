İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Saat 14.25'te basına kapalı olarak başlayan ziyaret 1 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin ise 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın 5. toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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