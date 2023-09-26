İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Anayasa Mahkemesine başvuru

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7 yıl süren yargılama sürecinde hak ihlallerine maruz kaldığını belirterek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Akşener 5 milyon TL de tazminat talep etti.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, hakkında 4 yılı gizlilik kararı altında olmak üzere 7 yıl süren ve geçtiğimiz aylarda kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sona eren soruşturma sürecinde uğramış olduğu hak ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuru hakkında bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Uğur Poyraz, avukatlar tarafından "Adil yargılanma hakkının, kendisine yöneltilen suçlamanın nedeninden ve niteliğinden haberdar olma hakkının, makul sürede yargılanma hakkının ve lekelenmeme hakkının" ve siyasi saiklerle "Sınırlamanın Anayasa'da belirtilen amaçları aşamayacağına" ilişkin Anayasa kuralının ihlal edilmesinden dolayı Meral Akşener adına bireysel başvuruda bulunulduğunu söyledi.

5 milyon lira manevi tazminat talebi

Müvekkillerinin Anayasa'da düzenlenen haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep eden Akşener'in avukatları ayrıca bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulundu. Bu tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceği de dilekçede açıkça belirtildi. - ANKARA