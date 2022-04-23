İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çocuk şenliğine katıldı - Haberler

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çocuk şenliğine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Mevlüt İşli - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çocuk şenliğine katıldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocuk şenliğine katıldı.

ANKARA (İHA) - İyi Parti Genel Başkanı Akşener, çocuk şenliğine katıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çocuk şenliğine katıldı.

Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen çocuk şenliğine katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, Ankara, Çocuk, Politika, Haberler

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