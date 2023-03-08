İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masada HDP ile bakanlık gibi bir alışverişte bulunulmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Altılı masada bakanlıkla ilgili konuların gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Akşener, bu konuları konuşmadıklarını belirtti.

Masada kader birliğinin önemine işaret eden Akşener, "Biz, her bir siyasi partiye seçim öncesinde bir söz verdik, 'şu bakanlık' değil ama birer bakanlık. Yani altı siyasi partinin an itibarıyla birer bakanlığı var şu anda." dedi.

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamaları hatırlatılarak, parti olarak, HDP meselesine nasıl baktıklarına ilişkin soruya Meral Akşener, şu yanıtı verdi:

" Türkiye'de siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Biz, bugüne kadar buna saygı duyduk. Yani X partisinin Y partisi ile olan ahbaplığına veya görüşmemesine, öbürünün öbürüyle olan durumuna, tutumuna saygı duyduk. Biz kurumsal sistem üzerinden ne AK Parti'ye yani 'ey AK Partili sen niçin bunlarla görüştün?' demedik. Diğer partilere de demedik."

Bu konuda kırmızı çizgilerinin normal bir vatandaşla aynı olduğunu belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Nedir bu, bir insan olmaktan doğan, her bir insanın hakkı hukuku vardır, buna saygı, burada bir problemimiz yok. Hukuka saygı, hukukun üstünlüğüne saygı, bu vatanın birliğine bütünlüğüne saygı, bu ülkenin, bu milletin birliğine bütünlüğüne saygı, anayasanın ilk dört maddesine saygı ve bütün bunların neticesinde Türkiye'deki birlik beraberliğe yapılan vurguya saygı. Yani Atatürk ile derdi olmayacak insanların. Türkiye'de niye bugün bu zıtlık var? Düşünülmesi gereken HDP'nin de HDP yöneticilerinin de diğer insanların da diğer siyasi partilerin de düşünmesi gereken o."

"Masada HDP yok"

Türkiye'de siyasi partiler üzerinden ayrıştırma yerine, etnik aidiyetler üzerinden ayrıştıran bir dil oluştuğunu belirten Akşener, bu dilin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. İYİ Parti lideri Akşener şöyle devam etti:

"O masada HDP yok. Yani Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor ama zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı farklı söylemler oldu ve ben o söylemlerin her birinin bu ucube sistemin devamı için o ateşe odun atmak olduğuna inandım. Dolayısıyla bu böyle bir sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor, sadece onu söyleyebilirim.

Ama bakanlık vesaire, şu, bu gibi alışveriş olması mümkün değil, bu netlikte söyleyeyim. Bakın diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir ben onu anlayışla, çok da saygıyla karşılarım veya diğer paydaşlarımız da Millet İttifakı'nın diyebilirdi, onu da çok saygıyla karşılardım. 'Kardeşim sizin oy oranınızla HDP'nin oy oranı çok farklı, hadi size güle güle. Biz onlarla...' Bu çok saygıdeğer bir şey olurdu. Benim itirazım da olmazdı, yani itirazım derken o masadan kalkardık biz. Şimdi alengirli işe karşıyım, dürüstlük yanındayım, açıklığın yanındayım. Dediğim gibi bu Cumhuriyetin değerleri, değerleri önceliğimdir."

"(CHP, HDP ile görüşebilir ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya getiremez.)" denilmesi üzerine Meral Akşener, "Asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez." ifadesini kullandı.

Akşener, bir başka soru üzerine de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile beraber yol yürümeyi istediğini belirterek, İnce'ye saygısının sonsuz olduğunu aktardı.

Son dört gündür nefes almadan çalıştığına dikkati çeken Akşener, çıkan sonucun içine sindiğini de kaydetti.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından depremzedelerin gündem dışına kaydığı hatırlatılarak, "Deprem halen Türkiye'nin öncelikli meselesi olmalı mı? " sorusuna Akşener, şu yanıtı verdi:

"Ben bu dört gün için deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimizin hakkında konuşmanın biraz perdelenmesi sebebiyle burada bir pay sahibi olduğum için bütün kalbimle özür diliyorum ama bu dört günlük onlarla ilgili konuların birazcık perdelenmiş olması Türkiye'nin geleceği için önemliydi. Onlardan ben kişisel olarak özür diliyorum ama bundan sonra hem Millet İttifakı hem cumhurbaşkanı adayımız, hem bizler hep beraber o konuda çok hızlı bir biçimde çalışmaya başlayacağız."

Akşener, altılı masanın Kahramanmaraş merkezli depremler meydana gelmeden önce depremlerle ilgili çalışmalarına ortak mutabakat metninde yer verdiğini belirterek, "Şehircilik ve Afet Bakanlığı"nı hayata geçireceklerini ve "imar affı" kavramını kaldıracaklarını söyledi.

Meral Akşener, seçimlerde "parmak boyasının kullanılması"na ilişkin de "Ben çok istiyorum. Bunu an itibarıyla dört gün öncesinde başlamıştım, yarın itibarıyla 'parmak boyası' demeye devam edeceğim, daha gürültülü bir şekilde." ifadelerini kullandı.

(Bitti)