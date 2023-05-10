İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de vatandaşlara seslendi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Çanakkale'de vatandaşlara seslendi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Parti otobüsüyle miting alanına gelen Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ve İYİ Parti bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Mitingde İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekilleri, CHP'li ve İYİ Partili milletvekili adayları ile belediye başkanları da hazır bulundu.

Sözlerine "'Çanakkale geçilemez' dediniz, Çanakkale geçilemedi ve Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu" diyerek başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siz tarih yazdınız. Siz tarihi değiştirdiniz. Siz Türk milletinin talihini ve tarihini değiştirdiniz. Bugün Çanakkale'de tarihi şehrimizde, Cumhuriyetimizi kurduran şehirde, Atatürk'ümüzün evlatlarının şehrindeyiz. Bugün burayı şereflendirdiniz. Allah her birinizden razı olsun" dedi. Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu seçimde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme sözü veren ve çok hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı getirecek olan, hırsızlığı engelleyecek olan, çalmayacak, çaldırmayacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve bana da Başbakan Meral Akşener diyorsunuz, İYİ Parti'ye oy verin. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Ben de Başbakan olacağım. Dolayısıyla 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e." - ÇANAKKALE