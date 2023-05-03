İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa mitinginde konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için eğer evliyse eşine veya kardeşlerse bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için eğer evliyse eşine veya kardeşlerse bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz." dedi.

Akşener, Bursa Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine destek istedi.

Seçimlerde İYİ Parti'nin birinci parti çıkacağını, kendisinin başbakan olacağını belirten Akşener, cumhurbaşkanının bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın namusu, şerefi, güvenliği, malının ve mülkünün emniyetinden sorumlu olduğunu ifade etti.

Akşener, milli iradenin herkes için baş tacı olması gerektiğini vurguladı.

İktidara gelmeleri halinde 1 ay içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Arkasından 150 bin öğretmen tayini daha yapacağız çünkü bütün köylerde okulları yeniden açacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, bir öğretmen ve aynı zamanda ziraat teknisyeni gibi arkadaşlarımızı oraya tayin edeceğiz ve devletten maaş alacaklar. Şimdi bütün köylerde Türkiye'nin her tarafında Bursa'da da öyle yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için eğer evliyse eşine veya kardeşlerse bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda ev kadınlarımıza en ağır yükü onlar çeker ve 18-26 yaşlarındaki gençlerimize hiçbir soru sormadan, hiçbir şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız."

Tarımda, mazot, elektrik, ilaç ve gübrede indirimlere gidip sübvansiyon yapacaklarını bildiren Akşener, "Havza bazlı tarım hayata geçirecek, alım ve fiyat garantisi vereceğiz." diye konuştu.

Meral Akşener, üniversite öğrencileri için kişi başına düşen alanın 12,5 metrekare olduğu yurtlar inşa edeceklerine değinerek, "Üniversite mezunlarının iş bulmalarına aracılık edeceğiz, öncülük edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Akşener, partisinin Bursa milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.