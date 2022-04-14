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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

AA - Semih Kır - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah." dedi.

Akşener, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, rant uğruna insanların, zeytinlerin, toprakların değersizleştirildiğini öne sürdü.

Seçime çok az süre kaldığını belirten Akşener, "O seçim gelecek ve o seçim sandığında Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühüyle birinci parti çıkacağız inşallah. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşımız, 13. cumhurbaşkanı olacak." ifadesini kullandı.

Akşener, esnafın, çiftçinin, köylünün, gençlerin, Türkiye'nin zor durumunu seçimde bitirebileceğini bildiğini savunarak, "Bunu bir söz olarak sizinle paylaşmak isterim, bizim iktidarımızda 'haram' kelimesine müsaade edilmeyecek, kul hakkına girilmeyecek." diye konuştu.

Programa, Millet İttifakı partilerinin milletvekilleri, il ve ilçe temsilcileri de katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa'da iftar programında konuştu

AA / Semih Kır - Politika

Politika, Haberler

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