İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkent esnafıyla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkent esnafıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkent esnafıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ve Altındağ esnafıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ve Altındağ esnafıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ve Altındağ esnafıyla bir araya geldi. Esnaflarla buluşan Akşener, İYİ Parti olarak yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki süreçte planladıkları projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Esnafın talep ve isteklerini dinleyen Akşener, sorunlara çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

"İNANÇLARINIZ ÜZERİNDEN SİZİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA DUR DİYECEKSİNİZ"

Çankaya ilçesindeki esnaf ziyaret öncesi vatandaşlara seslenen Akşener, "Siz milletseniz, siz asılsınız, siz bizi seçenseniz. Yani asli unsursunuz. Dolayısıyla biz siyasileri, dertleriniz üzerinden çözüm üreterek yarıştırmalısınız. Ne zaman size kimlik siyaseti yapıyorlarsa, ne zaman inançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışıyorlarsa, ne zaman sizi kardeşinize, dostunuza, komşunuza düşman hale getiriyorlarsa ona dur diyeceksiniz" diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALIDIR"

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyleyen Akşener, "Grup konuşmalarımızda anlatmaya başladık. 'En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır' dedik. Nihayetinde 2500 liraya çıkardılar. Yeter mi yetmez. Şimdi tekrar artırdılar. Yeter mi, yetmez" diye konuştu.

(Ahmet Furkan Gülap - Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title