İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Başbakan olacağım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız, ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız, ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Sinop İskele Meydanı'nda halkla buluştu. Akşener ve Yavaş'ın 14 Mayıs seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediği miting, şiddetli yağmur ve dolu yağışı altında gerçekleşti.

Konuşmasında Sinop'un bir emekli şehri olduğuna değinen Akşener, "Emekli maaşlarında diyelim ki 5 bin 500 lira alanı 7 bin 500 lira yaptılar, güzel. Aslında asgari ücret kadar olmalıydı ama 6 bin 500 lira alan da 7 bin 500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz, birincisi bu. İkincisi, 100 bin atanamayan öğretmenden 100 bin kişiyi hemen 1 ay içerisinde atayacağız. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz, sözleşmeli olarak çalışanların, yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanların tamamının kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz ve Sinop'u hem bir turizm şehri, hem bir istihdam şehri hem de insanların mutlu olduğu bir şehir haline getireceğiz inşallah hep beraber" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen Akşener, "Ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum, aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum. Biz bu ucube sistemi birlikte değiştirmeliyiz. Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız, ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım" dedi.

Gençlere 'sandığa gidin' çağrısı yaptı

Özellikle gençlere seslenen Akşener, her seferinde yanında 2 arkadaş getirme çağrısında bulundu. "Sandığa mutlaka gideceksiniz. Bakın Millet İttifakı'nda iki siyasi parti var, onu göreceksiniz. Başta Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP ile İYİ Parti'yi göreceksiniz. Tabii CHP'ye oy verenler versinler, ama ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum. Dolayısıyla bu birleşme, birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini, eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip bu sosyal adaleti sağlamasını" ifadelerini kullandı.

"Recep Bey'i de kurtaracağız"

Konuşmasının sonunda Akşener, "Aslında Recep Bey'i de kurtaracağız. Çünkü bir haftada 36 imza atmak zorunda. Böyle bir imkan olabilir mi, onun için her şey yanlış. Onun için 5-10 maaş alan danışmanlar var. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak" şeklinde konuştu. - SİNOP