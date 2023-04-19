İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Antalya'da konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız." dedi. ?

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Kepez ilçesi Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinge katıldı.

Akşener, konuşmasında, 14 Mayıs günü sandığa giden vatandaşlardan hem İYİ Parti için hem de Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediklerini söyledi.

Akşener, "2019 yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu ile beraber Antalya'daydık. Muhittin başkan (Muhittin Böcek) için oy istemiştik. Bugün 19 Nisan'da gene beraberiz, hem İYİ Parti'ye hem de sayın Kılıçdaroğlu'na oy istemek için karşınızdayız." ifadesini kullandı.

Seçimlerde birinci parti olmak için çok çalışacakları belirten Akşener, "Ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil. Sizin helal oylarınızla birinci parti olacağız ve başbakan olacağız." dedi.

KPSS mağdurlarının olduğunu belirten Akşener şöyle devam etti:

"Yargının bağımsız, hakimin korkusuz, tarafsız olduğu bir yargı sistemini yeniden inşa edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz ve kayırmayı ortadan kaldıracağız. 82 puan alıp atanamamış gençler gördüm. Dolayısıyla bu işi bitireceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Gençlerimize istihdam yaratacağız. Tam 3 yıl boyunca dolaştım, sizleri dinledim. Partimi övmedim, propaganda yapmadım. Başka bir partiyi de yermedim ama şimdi seçime gidiyoruz. Sizlerin oylarını istiyorum. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerine sahip olan bu gençlerin taleplerine uygun bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz."

Mansur Yavaş ise belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

14 Mayıs'taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Yavaş, "6'lı masada tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar demokrasiyi geliştirecek. İnsanları özgürleştirmek, korku siyasetini, nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyoruz." diye konuştu.