İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi

AA - Özcan Yıldırım - Politika
 - Güncelleme:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber ANKAPARK'taki kullanılmayan alanları otobüsle gezdi.

Mansur Yavaş'ın ANKAPARK ile ilgili sunumunu dinleyen Akşener, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada müthiş bir milli servetin yok edildiğini gördüm. İnanılmayacak derecede hem Ankaralının hem de her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir iş bilmezliğin olduğunu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, ANKAPARK'a geçmiş dönem yapılan harcamaları "israf" olarak nitelendirdi.

AA / Özcan Yıldırım - Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title