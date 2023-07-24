İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABB Başkanı Yavaş ile bir araya geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı yapıldı.
Partinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Yavaş'ın ziyaretine ilişkin, "Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika