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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, "Asgari ücrette temmuz ayına kadar 28 bin lira beklentimiz, temmuz ayından sonra da günün koşullarına göre bir artırma talebimiz var." dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, "Asgari ücrette temmuz ayına kadar 28 bin lira beklentimiz, temmuz ayından sonra da günün koşullarına göre bir artırma talebimiz var." dedi.

Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, hemşehrileri İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun cumartesi günü Ordu'yu ziyaret edeceğini söyledi.

Ordu'daki teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Sadece Ordu'da teşkilatlarda yaptığımız yeni yapılanma ile birlikte üye sayımız 7 bin seviyesine yaklaşmış durumda." diye konuştu.

Enver Yılmaz, partinin anketlerdeki oy oranının arttığına işaret ederek, "7,5 ay önce anketlerin dibinde gözüken partimiz şu anda yüzde 10 bandını aşmıştır. 2024 yılında yüzde 10'u aşacağımız hedefi gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu'nun kamuoyunda tanınmasıyla partiye ilgi ve alakanın arttığını vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Malatya Turgut Özal'a sahip çıkmak suretiyle Türkiye'ye lider yaptı. Rize Mesut Yılmaz'a sahip çıkarak Başbakan yaptı. Yine Rize Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak suretiyle Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. İnşallah bizler de hemşehrimiz olan Genel Başkanımıza sahip çıkarak, Türkiye'de siyasete yön veren 2028 ve 2029 seçimlerinde belirlediği kişilerin Cumhurbaşkanı olduğu, belirlediği kişilerin belediye başkanı olduğu bir Genel Başkana kavuşturmuş olalım."

Ordululardan yerel milliyetçiliklerini devreye sokmalarını isteyen Yılmaz, "Diğer illerin kendi içlerinde oluşturmuş olduğu o milliyetçilik anlayışını Müsavat Dervişoğlu'na göstermelerini istirham ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, asgari ücret görüşmelerine ilişkin de "Asgari ücrette temmuz ayına kadar 28 bin lira beklentimiz, temmuz ayından sonra da günün koşullarına göre bir artırma talebimiz var. En düşük emekli maaşının, en az asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz. Onun da şu anda Türkiye koşullarında olması muhtemel değil." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Politika
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