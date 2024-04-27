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İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi ve yuhalandı

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İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Ancak delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi, o anların ardından salonda bulunan delegeler tarafından yuhalandı.

İYI Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi devam ediyor. Seçimin ikinci turunda 3 oy alan Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, rakibi Koray Aydın için oy istedi. Kodaz, Aydın için oy istemesinin ardından salonda hazır bulunan delegeler tarafından yuhalandı. Delegeler tarafından yuhalanan Kodaz, salonu terk etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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