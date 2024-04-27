İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, kadın hareketi içinde yok sayıldığını söyledi

İyi Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, "Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İyi Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. 5. Olağanüstü Kurultay'da Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor. Kura sonucu dördüncü konuşmacı olan İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, partilerinde emek, liyakat, bilgi, istişare, çalışkanlık ve sözünde durmanın hakim olması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede AK Parti'nin yaygınlaştırdığı biat kültürüne karşı kurulmuş bir partiyiz. Eleştirdiğimize benzememeliyiz. Maalesef partimizde birçok farklı ses susturulmuştur. Tek kadın adayı olarak kadın hareketi denilen partide sürekli yok sayıldım" dedi. - ANKARA