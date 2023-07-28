İYİ Parti Gazipaşa İlçe Başkanı İstifa Etti

İYİ Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Av. Nazmiye Gül Özgörü, parti içindeki yönetimsel sıkıntılar nedeniyle istifa etti. Yeni bir yönetimin oluşması gerektiğini belirten Özgörü, yerel seçimlere bu sıkıntılarla girilmesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti.

İyi Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Av. Nazmiye Gül Özgörü, "Parti içerisindeki yönetimsel sıkıntıların giderilememiş olması, yerel seçimlere bu yönetimsel sıkıntılarla girilmesi halinde başarısızlığın kaçınılmaz olmasının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle birlik ve beraberliğin tesis edilebileceği yeni bir yönetimin oluşması zaruri hale gelmiştir" diyerek İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.

İyi Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı'nda flaş bir istifa yaşandı. 26 Kasım 2022 tarihinde yapılan İYİ Parti Gazipaşa İlçe Kongresi'ne tek liste ile giren İYİ Parti Gazipaşa İlçe Başınalığına seçilen Av. Nazmiye Gül Özgörü, İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Aldığı kararda parti içinde yaşanan yönetimsel sıkıntıların etkili olduğunu söyleyen Özgörü, sıkıntıların giderilmeden yerel seçimlere girilmesinin partiye zarar vereceğini ve bu noktada yeni bir yönetim oluşturmanın parti adına kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Başkan Özgörü ile birlikte yönetim kurulunda yer alan Ali Tarık Tepe, Adnan Çağlar, Durali Çevik, Emine Yıldız, İhsan Taşar, Uğur Sinan Yüksel, Yakup Karateke, Muzaffer Şirin, Ali Çelik, Murat Özdemir de görevlerinden istifa etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Av. Nazmiye Gül Özgörü, "Genel başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte çıktığımız bu yolda bu güne kadar partimizin her kademesinde görev aldım ve görevlerimi layıkıyla yerine getirmeye gayret ettim. 26 Kasım 2022 tarihinde delegelerimizin teveccühü ile Gazipaşa İlçe Başkanlığı görevine seçilmiş olup o tarihten günümüze kadar görevimizi, partimizin ilkeleri doğrultusunda yerine getirmek için ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalıştık" dedi.

İstifasına ilişkin konuşan Özgörü, "Bugün geldiğimiz noktada parti içerisindeki yönetimsel sıkıntıların giderilememiş olması ve önümüzde yaklaşan yerel seçimlere bu yönetimsel sıkıntılarla girilmesi halinde başarısızlığın kaçınılmaz olmasının kuvvetle muhtemel olması nedeniyle birlik ve beraberliğin tesis edilebileceği yeni bir yönetimin oluşması zaruri hale gelmiştir. Bu süreçte partimizin daha fazla zarar görmemesi adına siyasi faaliyetlerimi ve İlçe Başkanlığı görevimi bırakıyor ve İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra partimin destekçisi ve üyesi olarak yoluma devam edeceğim" diyen Av. Nazmiye Gül Özgörü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Başkanlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen parti üyelerimize, parti delegelerimize, mahalle muhtarlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, yönetim kurulu üyesi ve meclis üyesi arkadaşlarıma ve Gazipaşa halkına sonsuz teşekkürler ediyor, ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANTALYA