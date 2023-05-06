İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Canoruç: AKP tarihinin en düşük oyunu alacak

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı ve Anayasa Hukukçusu Mustafa Şenay Canoruç, "AKP Diyarbakır'da bu seçimde tarihinin en düşük oyunu alacaktır, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kılıçdaroğlu da oransal olarak Diyarbakır'dan en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı seçilecektir çünkü Diyarbakır'da verilen sözler yerine getirilmedi. Vatandaş bölgenin politikalarında çelişkileri kabul etmiyor, kendisine ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılmasını kabul etmiyor. Gençler umutsuz, vatandaş tepkili ve bu tepkisini de sandıkta gösterecek ve AKP'ye veda diyecektir" dedi.

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili adayı ve Anayasa Hukukçusu Mustafa Şenay Canoruç, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu seçimde AKP'nin Diyarbakır'da tarihinin en düşük oyunu alacağını ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da oransal olarak en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Canoruç şöyle konuştu:

"AKP Diyarbakır'da bu seçimde tarihinin en düşük oyunu alacaktır, Millet İttifakı Adayı Sayın Kılıçdaroğlu, oransal olarak Diyarbakır'dan en yüksek oyu alarak cumhurbaşkanı seçilecektir. Yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e olan büyük destek neticesinde Diyarbakır'dan, İYİ Parti'den vekiller temsil edilecektir. Bunları niçin söylüyorum çünkü Diyarbakır'da verilen sözler yerine getirilmedi. Diyarbakır'da işsizlik had safhada, deprem sonrası vatandaşa taahhüt edilen yükümlülükler ve vaatler yerine getirilmedi.

GENÇLER UMUTSUZ, VATANDAŞ TEPKİLİ

Vatandaş, bölgenin politikalarında çelişkileri kabul etmiyor. Kendisine ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılmasını kabul etmiyor. Gençler umutsuz, vatandaş tepkili ve bu tepkisini de yaşamın her alanında açıklıkla göstermektedir. Artık sokakta, evde, dışarıda, yaşamın her alanında tepkisini rahatlıkla ifade edebilmektedir. Bu tepkisini sandıkta da vatandaş AKP'ye gösterecektir ve AKP'ye bu noktada veda diyecektir."