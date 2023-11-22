İYİ Partili Dikbayır'a yönelik soruşturma başlatılması kabul edildi

İyi Parti, disiplin kuruluna sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

İyi Parti'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile disiplin kuruluna sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği açıklandı. - ANKARA