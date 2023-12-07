Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akgün İstifa Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin ittifak talebini ret kararı veren İYİ Parti'den istifa etti.

İyi Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin ittifak talebini ret kararı veren İyi Parti'den istifa etti.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak talebini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 35 hayır oyu ile talebi reddetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Denizli İYİ Parti'de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve önceki dönem İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hasan Akgün, partisinden istifa etti.

İYİ Parti eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Akgün, açıklamasında "Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ve Türkiye'nin Ortak Aklı olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. Girişi güzel başlayan hikayenin, gelişme bölümünde ki çelişkiler, sonucu olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Denizli Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title