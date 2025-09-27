İYİ Parti'den Üretim ve Adalet Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'yi üretimle büyüten, adaletle yöneten bir geleceğe kavuşturacağız ve o geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin "Birinci Vazifen" sloganıyla Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ülkedeki sorunların çaresinin meydanlarda olduğunu savundu.

Türkiye'yi karış karış dolaşıp vatandaşlarla görüştüklerini dile getiren Dervişoğlu, "Biz hazır ve kararlıyız. Türkiye'nin sanayiden ticarete, tarımdan asgari ücrete ve sosyal politikalara kadar tüm sorunlarını kucaklayan kalıcı çözümler üretmek için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Adınız gibi inanın ve kendinize güvenin." diye konuştu.

Dervişoğlu, vatandaşlardan partisine güvenmesini isteyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz, bu Türkiye'yi yönetmeye artık hazırız. Milletimizin desteğiyle Türkiye'yi üretimle büyüten, adaletle yöneten bir geleceğe kavuşturacağız ve o geleceği birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Aranan ve beklenen; doğru, cesur ve iyi bir yönetimdir. İyiliği, cesareti bu çatının altında toplayacağız. Vatanımıza borcumuz da birinci vazifemiz de budur. Herkes bu görevin şuurunda olmak durumundadır."

Türkiye'nin ekonomik potansiyeli yüksek ve zengin bir ülke olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bizim yönettiğimiz Türkiye'de, açlık sınırının altında asgari ücret, asgari ücretin altında bir emekli maaşı olmayacak. Hakkı gasbedilen emekçilerimizin, emeklilerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunup kendilerine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.