İYİ Parti'den Sinan Aygün açıklaması: ABB Başkanlığı adaylığı gündeme gelmedi

İyi Parti'den yapılan açıklamada, " Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir" denildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile yaşadığı TOGO kuleleri kriziyle gündeme gelen eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün de yer aldığı toplantıya ilişkin partiden yazılı açıklama yapıldı. Dün gerçekleşen toplantının bazı yayın organlarında amacından saptırılarak gündeme getirildiği belirtilerek, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, dün Ankara'da katıldığı bir sohbet toplantısı, bazı yayın organlarında spekülatif bir şekilde gündeme getirilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Cemil Çiçek ve Sayın Abdülkadir Aksu, telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir. Sayın Cemil Çiçek, Sayın Abdülkadir Aksu, Sayın Oktay Vural'ın katılımıyla, Sayın Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi gizli bir gündemi de yoktur" denildi.