İYİ Parti'den Kurtulmuş'un Usta'ya Açtığı Davaya Tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerinin genel başkan yardımcısına açtığı manevi tazminat davasına ilişkin Türk yargısına güvenin vurgulandığı bir basın toplantısı düzenledi. Çömez, iddialara cevap vererek, önemli konuları gündeme getirdi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya açtığı davaya ilişkin, "Türk yargısına güvenmek istiyoruz ve Parlamento'da yaşanan bu mahkeme tartışmasına Türk yargısının olması gerektiği gibi bir karar vereceğine samimiyetimizle inanıyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurtulmuş'un, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında sarf ettiği hakaret içerikli sözler" nedeniyle Usta'ya 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtığını anımsattı.

Kurtulmuş'un "öfke patlaması" yaşadığını savunan Çömez, "Türk yargısına güvenmek istiyoruz ve Parlamento'da yaşanan bu mahkeme tartışmasına Türk yargısının olması gerektiği gibi bir karar vereceğine samimiyetimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı yabancı haber ajanslarında 9 bin teröristin affedileceğine yönelik haberlerin yer aldığını aktaran Çömez, bu iddialara ilişkin milletvekilleri ve halkın bilgilendirilmesini istedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangına değinen Çömez, şikayetlere rağmen iş yerinin denetlenmediği gerekçesiyle ilgili kurumlara tepki gösterdi.

Daha önce fabrika hakkında yıkım kararı verilmesine rağmen bu kararın uygulanmamasını eleştiren Çömez, fabrikanın bulunduğu arsanın tapu kayıtlarında "boş göründüğünü" bildirdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
