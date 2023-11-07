İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı
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İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.
İyi Parti'den istifa eden Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı
ANKARA - İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı. Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika