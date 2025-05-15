İYİ Parti'den İktidara 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Biz de terörsüz Türkiye'yi istiyoruz. Ancak biz de bugün 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla meydanlara çıkan iktidara, 23 seneden beri neredeydiniz? Bu süre içerisinde neler yaptınız? sorularını soruyoruz." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili iktidarı eleştirdi.

Kendilerinin de terörsüz Türkiye'yi istediklerini dile getiren Çömez, "Bu ülkede huzur, birlik beraberlik, dostluk ve kardeşliği istiyoruz. Ancak biz de bugün 'Terörsüz Türkiye' sloganıyla meydanlara çıkan iktidara, 23 seneden beri neredeydiniz? Bu süre içerisinde neler yaptınız? Terörü bitirmek için ekonomik ve hukuki önlemler aldınız mı? Siyasi adımlar attınız mı? Askeri ve diplomatik adımlar attınız mı? sorularını soruyoruz." diye konuştu.

Çömez, Irak'tan sonra Suriye'nin de bölündüğünü, Büyük Ortadoğu Projesi'nin işlediğini savundu.