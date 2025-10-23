İYİ Parti'den Güvenlik Konusu Üzerine Kritik Açıklamalar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, son aylarda yaşanan cinayetlere dikkati çekerek, "Güvenlik konusu, toplumumuzu endişeye sevk eden bu meseleyi, siyaset en üst düzeyde gündemine almalı. Bununla ilgili acilen siyaset üstü bir noktada bu işi tüm siyasi partiler ele almak zorunda." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özellikle büyük kentlerde güvenlik konusunda gün geçtikçe büyüyen bir tereddüt olduğunu belirtti.

Adalet mekanizmasının kamu vicdanını rahatlatmadığını ileri süren Kavuncu, birkaç gün önce Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen karar sonrasında yaşanan tartışmalarda bunu gördüklerini söyledi.

Evrensel hukuk uygulamalarıyla kamu vicdanının rahatlatılacağı bir mekanizmanın acil çözüm olarak konuşulması gerektiğini belirten Kavuncu, "Neden bu çocuklar bu hale geldi? Kök sebeplere inmek zorundayız. Cezaevinden çıkan 2 kişiden biri tekrar suç işliyor. Güvenlik konusunu, toplumumuzu endişeye sevk eden bu meseleyi, siyaset en üst düzeyde gündemine almalı. Bununla ilgili acilen siyaset üstü bir noktada bu işi tüm siyasi partiler ele almak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu eleştiren Kavuncu, "Birliktelik elbette kuvvetlensin ama bütün işlerin müsebbibini 'barış elçisi' olarak milletin önüne koyar, sonra da peşinden yaşanılan şımarıklıkları görürseniz, sürecin başladığı noktadan çok daha geriye gidecek bir çıkmazın içine sokmuş olursunuz." sözlerini sarf etti.

Kavuncu, 2026 yılı bütçesine yönelik de eleştirilerde bulundu.

Bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulunun gelecek hafta toplanmayacağını anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine Kavuncu, "Türkiye'de bir değişim olacaksa TBMM eliyle olur. Bir verimsizlik, çalışma programıyla ilgili bir düzensizlik var. Takip edin, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat 1-2 kanun gelir, mayıs-haziranda bir anda 12-13 kanun teklifi komisyonlara yığılır. 3 gün çalışmama konusunda iktidar partisinin bir önerisi oldu. Meclisi bu şekilde gören bir anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.