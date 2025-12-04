İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Cumhuriyet'in oluşturmuş olduğu ortak kimliği ve bizi bir arada tutan bu birlikteliği bozacak her türlü girişimin de karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, ekonomi, adalet ve hukukun toplum için öncelikli ve acil çözülmesi gereken bir konu olduğunun netleştiğini söyledi.

Büyüme ve enflasyon rakamlarına değinen Kavuncu, açıklanan rakamların "kağıt üzerinde" olduğunu, milletin cebine ve evinde kaynayan tenceresine faydası olmadığını savundu.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa bile açlık sınırının altında kalacağına işaret eden Kavuncu, 2002'de maaşıyla 38 gram altın alabilen öğretmenlerin bugün 11 gram altın alabildiğini anlattı.

Kavuncu, 2026 yılı bütçesini "Tükenmekte olan iktidarın tükettiği bir milletin tükeniş bütçesi" olarak tanımladı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretini hatırlatan Kavuncu, "Bu geliş ve burada gösterilen tavırlar, uzun namlulu tüfeklerle, kamuflaj elbiseleriyle hiçbir resmi ünvanı olmayan bir kişiye gösterilen bu tavır, ciddi şekilde tartışma yaratmıştır, milletimizi yaralamıştır ve taşınan riskin ve barındırılan zihniyetin ne kadar tehlikeli bir noktada olduğunu göstermesi açısından da çok ama çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yönelik yapılan açıklamaya ilişkin Kavuncu, " Türkiye'de hiçbir siyasi partinin bir genel başkanına böyle bir yaklaşımda, böyle bir hitapta bulunulması doğru değildir, kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Suriye'de SDG'nin varlığına ilişkin tehlikelere" dikkati çeken Kavuncu, şunları kaydetti:

"Biz milletin huzurunu istiyoruz. Biz, Türkiye'nin güçlü, huzurlu ve 100 yıldır birlikte yaşayabilme iradesini ortaya koymuş Cumhuriyet'in vermiş olduğu ortak vatandaşlık ve bizi bir arada tutan bu çimentonun bozulmamasını istiyoruz, buradaki bütün hassasiyetimiz bu. Biz, tüm vatandaşlarımıza Cumhuriyet'in oluşturduğu ortak kimlik etrafında bir ve beraber olmayı söylüyoruz. Cumhuriyet'in oluşturmuş olduğu ortak kimliği ve bizi bir arada tutan bu birlikteliği bozacak her türlü girişimin de karşısındayız."

Kavuncu, kim için olursa olsun Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.