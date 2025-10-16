İYİ Parti'den Ekonomik Eleştiriler ve Gıda Fiyatlarına Dikkat

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Türk ekonomisini rayına koymanın tek yolu yerli, milli yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini bu ülkede kurabilmek." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin sanal gündemlerle meşgul edildiğini savundu.

16 Ekim Dünya Gıda Günü'ne işaret eden Çömez, Türkiye'nin gıda fiyatlarında rekor kırdığını öne sürdü.

Türkiye'nin önceden kendi kendine yeten bir ülke olduğunu söyleyen Çömez, "Artık kendisine yetmeyen, ithalatla ayakta durmaya çalışan bir ülke haline geldik." sözlerini sarf etti.

Ekonomi politikalarını eleştiren Çömez, "Türk ekonomisini rayına koymanın tek yolu yerli, milli yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini bu ülkede kurabilmek. Kurabilirler mi? Hayır. Çünkü bunların anladığı bir tek şey var, baktığı her yerde rant ve talan gören bir anlayış." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Hakan Tosun'un darbedilerek öldürülmesine ilişkin soruşturmayı eleştiren Çömez, "Bir tomar suç dosyası olan suçlular sokaklarda kol geziyor ve masum ve hakikaten yurtsever bir gazeteciyi katlediyor." diye konuştu.