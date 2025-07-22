İYİ Parti'den Ek Atama Bekleyen Öğretmenlere Destek

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Meclis'in ek atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini karşılaması gerektiğini söyledi.

Taşcı, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdiğini anımsatarak, muhalefet olarak geçen çalışma dönemi boyunca temel sorunlara dair verdikleri hiçbir önergenin kabul edilmediğini belirtti.

Muhalefetin verdiği bin 302 kanun teklifinden hiçbirinin iktidar tarafından kabul edilmediğini aktaran Taşcı, bu durumun "milletin derdini umursamamak" olduğunu savundu.

Kademeli emeklilik bekleyenler, staj-çıraklık mağdurları, astsubaylar, uzman çavuşlar, akademisyenler, asgari ücretliler, zirai don mağdurları, yangın mağdurları, Meclis'teki iç tüzük mağdurları gibi binlerce kişinin Meclis'ten bir düzenleme beklediğini belirten Taşcı, çığlıklarına en acil kulak verilmesi gereken kesimin de 2024 KPSS'deki 15 bin atama kontenjanına itiraz ederek ek atama talep eden öğretmenler olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitim sisteminin çöktüğünü ileri süren Taşcı, LGS'deki astronomik başarıya sevinemediklerini, YKS'de ortaya çıkan derin başarısızlığa da üzüldüklerini ifade etti.

Taşcı, Meclis'in ek atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini karşılaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özel eğitim öğretmenliğinde 21 binden fazla açık var. Sınıf öğretmenliğinde 10 bin 500'in üzerinde açık var. İngilizce öğretmenliğinde yaklaşık 5 bin açık var. Okul öncesi öğretmenliğinde 4 bin 721 açık var. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinde 4 bin 211 açık var. Türkçe öğretmenliğinde 3 bin 604, rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta 3 bin 314, sosyal bilgiler öğretmenliğinde 2 bin 86, müzik öğretmenliğinde bin 576, beden eğitimi öğretmenliğinde bin 490 öğretmen açığı varken 15 bin kontenjan nasıl dağıtıldı?"???????