Haberler

TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı için özel görüşme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla TBMM'de yaptığı konuşmada depremin sonuçlarının iktidarın ihmallerinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Dalgın, Türkiye’nin ekonomik güvenliğinin de depremle tehdit altında olduğunu belirterek, tedbir alınmadığı takdirde büyük risklerle karşılaşılacağını ifade etti.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Afet, doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim 6 Şubat'ta karşılaştığımız tablo, aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla yapılan özel görüşmede İYİ Parti Grubu adına söz alan Dalgın, üç yıl önce cumhuriyet tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşadıklarını, 53 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini, yüz binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Depremlerden 11 ilin ve 14 milyon kişinin etkilendiğini anlatan Dalgın, "Bu tip olaylarda üç gün üzülüyoruz, dördüncü gün unutuyoruz ve normal hayata dönüyoruz. Yer isimleri, seneler ve Richter ölçekleri değişiyor ama netice değişmiyor. Bilanço, genel olarak çok acı bir şekilde karşımıza geliyor. Çok açık söyleyeyim, afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim 6 Şubat'ta karşılaştığımız tablo, aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

Depremin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Dalgın, devletin elinde Ulusal Deprem Stratejisi'nin bulunmasına rağmen planın uygulanmadığını öne sürdü.

Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin de önemli olduğunun altını çizen Dalgın, şöyle devam etti:

"Türkiye açısından bu ekonomik güvenliğin tam ortasında da deprem var çünkü biz, bütün yumurtaları tek bir sepete koymuş bir memleketiz. Nüfusumuz birkaç büyük şehirde, ekonomimiz birkaç büyük şehirde, vergi gelirimiz, üretim, ihracat, finans öyle. Mesela nüfusumuzun üçte biri dört büyük vilayette yaşıyor. Allah korusun, Marmara Bölgesi çevresinde bir şey olduğu takdirde işin insani tarafı bir yana, insani açıdan Türkiye'nin her tarafı bizim için aynı ama iktisadi açıdan çok büyük bir afetle karşı karşıya kalmış oluruz."

Dalgın, "Eğer gerekli önlemler alınmıyorsa ve risk analizleri rafta kalıyorsa vatandaşa karşı sorumluluk ihmal edilmiş demektir. Gelin, bu defa bu işi şansa, talihe, kadere ihale etmeyelim. Gelin, deprem acılarını anan son Meclis biz olalım." dedi.

Arslan'dan "ihmal" eleştirisi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin aslında "asrın tedbirsizliği" olduğunu öne sürdü.

"İmar barışı" ve "imar affı" adıyla yapılan düzenlemeleri eleştiren Arslan, iktidarın, seçim vaadi için zaman zaman bu tür düzenlemeleri yaptığını iddia etti.

Arslan, "Eğer bilimsel veriler ışığında imar düzenlemeleri yapılsaydı, inşaat izinleri deprem yönetmeliklerine uygun verilseydi, felaketlerin boyutu bu kadar büyük olmazdı." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Arslan, binaların bu gerçeğe göre inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti